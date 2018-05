Joutsenon kirjasto on suljettuna kahteen otteeseen kesällä

Käyttökatkot leimaavat Joutsenon kirjaston kesää. Ensimmäinen paussi on kesäkuussa.

Kirjasto on suljettuna kesäkuun alussa 1.6.—5.6. Syynä on Luumäen kirjaston tietokannan liittäminen Heili-kirjastojen tietokantaan. Käyttökatko koskee kaikkia Etelä-Karjalan kirjastoja. Myös Heili-verkkokirjasto on poissa käytöstä.

Toinen katko Joutsenossa osuu ajalle 2.—13. heinäkuuta. Tuolloin rakennuksen alkuperäiset vesijohdot vaihdetaan uusiin.

Työt aloitetaan jo kesäkuun puolella, ja ne voivat näkyä ajoittain käyttäjille. Luvassa on ainakin lyhyitä vesikatkoja.

Putkitöiden hintalappu on noin 50 000 euroa. 1980 valmistuneeseen rakennukseen on tulossa muutakin remonttia. Rakennuksen ikkunat uusitaan ensi vuonna. Ajankohtaa ei ole lyöty lukkoon.

Kirjastojen kesäaukioloajat ajoittuvat ajalle 6. kesäkuuta—2. syyskuuta. Joutsenon kirjasto on avoinna maanantaista torstaihin kello 10-19 ja perjantaisin 10-15. Korvenkylän kirjastossa on palveluaika maanantaisin 12-19 ja keskiviikkoisin ja torstaisin 10-15. Omatoimiaika on maanantaista sunnuntaihin 7-21.

Pulpin kirjasto on avoinna maanantaina ja torstaina kello 10-15. 25. kesäkuuta—9. elokuuta välisen ajan Pulpin kirjasto on suljettu.