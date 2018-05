Rantaravintola Rauhanranta avasi torstaina ovensa uuteen aikaan

Viimeksi Teerenpelinä toiminut ravintola Rauhan rannassa kylpylähotellin luona on avautunut jälleen reilun puolen vuoden hiljaiselon jälkeen torstaina 24. toukokuuta. Ravintolatoimintaa pyörittää Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy.

– Baari on jo auki, ja ruokaakin alkaa saada lähipäivinä, yrittäjä Petri Parkko lupaa.

Parkko aikoo pitää uuden Rauhanrannan auki ympärivuotisesti. Saimaa Adventures on sen yhteistyökumppanina vuokraamassa erilaisia välineitä kuten sähkökäyttöisiä läskipyöriä.

Asiakkaansa Parkko tuntee aiemmilta vuosilta: päivisin uimassa käyvät perheet ostavat virvokkeita ja jäätelöä, iltapäivällä tulevat hotelliaasiakkaat ja auringonlaskun aikaan treffiseuralaiset.

Salpasafarit on parin viime vuoden aikana kokenut turbulenssia. Kun venäläisasiakkaat muutama vuosi sitten katosivat, yritys joutui vaikeuksiin. Salpasafarit vuokrasi omistamansa ravintolakiinteistön.

Yrityssaneeraukseen päästyään Salpasafarit on tehnyt positiivista tulosta ja ”nuollut haavoja”, kuten Parkko kuvailee.

Nyt venäläisasiakkaatkin näyttäisivät pikkuhiljaa tulevan takaisin, ja heidän lisäkseen muun muassa intialaiset ja kiinalaiset.