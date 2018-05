Haukilahden maastopalon syttymissyy arvoitus — kulotuskielto voimaan huomenna

Haukilahden Kivirannantiellä paloi yöllä maastoa puolisen hehtaaria. Kello kahden aikaan havaitun maastopalon syttymissyy ei ole selvillä.

Palon sammuttaminen kesti pari tuntia. Tulipalon leviäminen kolmeen rakennukseen saatiin estettyä.

Sammutustöihin osallistui neljä palokuntaa kaikkiaan kuuden yksikön voimin. Kahden säiliöauton lisäksi sammutusvettä otettiin Saimaasta.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kieltää kesän ajaksi kulotuksen koko maakunnassa silloin, kun metsäpalovaroitus on voimassa. Kielto astuu voimaan huomenna perjantaina 1. kesäkuuta ja on voimassa 31. elokuuta asti.

Etelä-Karjalassa on voimassa jo nyt metsäpalovaroitus, jonka perusteella avotulen teko on kielletty, mutta metsäpalovaroitus ei kiellä kulotusta.

Tarkalleen ottaen kulotus on kielletty silloin, kun metsäpaloindeksi on välillä 5,6—6,0. Eilen keskiviikkona metsäpaloindeksi oli Etelä-Karjalassa 5,7, mutta sen ennustetaan nousevan edelleen. Metsäpaloindeksin maksimiarvo on 6,0 ja metsäpalovaroituksen raja-arvo 4,0.