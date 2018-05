Mira Mustonen on levyseppähitsaajana oikealla alalla

Mira Mustonen tuumii, että opiskelut on nyt opiskeltu. Hän valmistui ammattiopisto Samposta levyseppähitsaajaksi. Taustalla on lukio ja opiskelu prosessinhoitajaksi.

— En saanut töitä, ja ajattelin, että opiskelu voisi tukea aiempaa koulutusta.

Tilanne työrintamalla vaikuttaa lupaavalta. Vielä hetken hän on työharjoittelussa Premekonilla, harjoittelu vaihtuu kesäkuussa lennosta kesätyöhön samassa paikassa.

Varsinaisia valmistujaisia hän ei aio pitää.

— Kun on ne aiemmatkin tutkinnot alla. Kakkukahvit saatan äidin ja mummon kanssa nauttia ja lähteä kavereiden kanssa terassille.

Hän kokee saaneensa hyvät opit ammattiin opiskeluista. Pääpaino oli käytännön tekemisessä, jonka kautta asiat oppii.

Mustonen suhtautuu tulevaisuuteen ja työnsaantiin luottavaisesti. Hyvälle tekijälle löytyy töitä, hän uskoo.