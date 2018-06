Joutsenolaislähtöiselle Päivi Mylläriselle eduskunnan merkittävä innovaatiopalkinto

Valion vastaava tutkija Päivi Myllärinen on saanut eduskunnan merkittävän, naisille suunnatun 110 000 euron innovaatiopalkinnon. Joutsenosta lähtöisin oleva Myllärinen palkittiin uraa uurtavasta tutkimustyöstä meijeriteknologian kehittämiseksi.

Luonnon omia biologisia prosesseja ja prosessitekniikkaa yhdistämällä hän on luonut uudenlaisia elintarviketeknologian menetelmiä ja niihin pohjautuvia tuotteita kuten proteiini- ja kaurapohjaisia tuotteita.

Myllärinen on ollut keksijänä 17:ssä meijerialaan liittyvässä patentissa tai patenttihakemuksessa. Hänen tekemiensä innovaatioiden pohjalta Valiolle on syntynyt uutta liikevaihtoa yli 100 miljoonan euron edestä.

Hän on työskennellyt 20 vuotta viljateknologian ja viimeiset 13 vuotta meijeriteknologian parissa. Alalle ohjasi kiinnostus elintarvikkeiden raaka-aineita ja niiden ominaisuuksia kohtaan. Tutkimustyö on keskittynyt raaka-aineiden käyttäytymiseen erilaisiin valmistusmenetelmiin ja muihin ainesosiin yhdistettynä.