Kontufolk äänestettiin Ainaskii sata -kampanjan parhaaksi teoksi

Ainaskii sata -kampanja on nostanut Etelä-Karjalasta näkyviin ja kuuluviin 104 erilaista tapahtumaa, innovaatioita ja edistysaskelta. Kampanjan lopuksi äänestettiin parasta tekoa, ja eniten ääniä sai omaleimainen ja yhteisöllinen pienoisfestivaali Kontufolk.

Kontufolkia on järjestetty Konnunsuon juhlaladolla useana kesänä.

— On suuri kunnia tulla valituksi kampanjan parhaaksi teoksi, iloitsee Kontufolk ry:n puheenjohtaja Sini Kosonen.

— Olemme laittaneet paljon omaa henkistä, fyysistä ja taloudellistakin panostusta festivaalin järjestämiseen, ja sydäntä lämmittää kuulla, että ihmiset ovat nauttineet tapahtumasta.

Hän uskoo, että syy valinnalle on festarin rento tunnelma yhdistettynä uusiin elämyksiin. Festivaali on tuonut esiin sellaista musiikkia ja kulttuuria, jolle on alueella ollut tilausta.

Tänä vuonna Kontufolk viettää välivuotta, mutta Kososen mukaan ei ole mahdotonta, että yhdistys järjestäisi esimerkiksi musiikkiklubeja.

Kampanjaa koordinoi Etelä-Karjalan liitto. Kampanja toteutettiin 11.1.2016-1.1.2018. Joka viikko julkaistiin yksi teko.