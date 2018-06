Valkamanrannan saunat avautuvat perjantaina remontoituina kesäkauteen

Miesten saunan lauteet hohtavat tyylikkään mustina. Naistenkin saunassa on siistiä, ja pesutilojen lattia on tasainen. Pihalle on pengerretty pysäköintitilaa. Rantatöyräällä seisoo Lappeenrannan kaupungin lahjoittama ulkohuussi.

Valkamanrannan saunarannassa remonttityöt ovat siirtyneet kahvilarakennukseen. Vaikka muutostyöt ovat mittavat, kahvila palvelee silti saunojia perjantaina 1. kesäkuuta alkavalla kaudella ilman katkoja.

— Kahvilan terassi on saanut suuren suosion, kertovat Valkamanrannan saunaseuran puheenjohtaja Tom Reinikainen ja sihteeri Teemu Kaskinen.

— Hommaa on ollut ja on edelleen, Reinikainen tuumaa.

Yksi iso ja tärkeä kunnostuksen kohde on rantaan johtava Valkamanrannantie. Se on niin kuoppainen, että autoilijoita on jouduttu auttamaan.

Ilman EU:n Leader-rahoitusta saunarantaa ja sen rakennuksia ei olisi saatu kuntoon, Kaskinen sanoo. Leader-rahaa on saatu 18 000 euroa, ja itse on tehty talkootöitä. Uusittu on muun muassa saunarakennuksen viimeisiään vedellyt katto, saunat, kiukaat ja vesipumput.

Valkamanrannan saunat avautuvat perjantaina 1.6. Avoinna ti, pe ja su klo 17—21. Valkamanrannantie 87, Rauha.

Lue koko juttu 31.5. ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.