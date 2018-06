Joutsenolainen Veikka Vauhkonen painaa lauantaina lakin päähänsä

Tuore ylioppilas Veikka vauhkonen hämmästelee vuosien vierimistä. Taaksepäin katsoessa viimeiset kolme vuotta Kimpisen lukiossa menivät vauhdilla.

— Tuntuu, että vasta lukio alkoi, ja nyt se on jo ohi, joutsenolainen hämmästelee ajan kulumista.

Ylioppilasjuhlat pidetään Vauhkosilla pääosin suvun piirissä. Itse juhlien järjestäminen on ulkoistettu. Päävastuussa on äiti.

— Minulta on kyllä kysytty mielipiteitä, hän hymyilee.

Lähiajan suunnitelmat ovat selvät. Edessä on lyhyt loma, jonka jälkeen on vuorossa hyppy armeijan vaatteisiin.