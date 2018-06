Eksote nostaa asiakasmaksuja, terveyskeskusmaksu pysyisi ennallaan

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten hallitus esittää korotuksia maksuihin. Jatkossa esimerkiksi erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksun suuruus on 41,70 euroa aiemman 32,70 euron sijaan. Asiakasmaksujen korotuksen lasketaan tuovan Eksoten kassaan tänä vuonna noin kaksi miljoonaa euroa.

Suunnitteilla oli myös terveyskeskusmaksujen korotus, mutta se torpattiin äänestyksen jälkeen.

Osana säästötoimia Eksote lisäksi rajoittaa lääkäripalvelujen hankintaa hyvinvointi- ja terveysasemilla. Hoitajavastaanottoja supistetaan muun muassa Korvenkylässä.

Säästötoimien syynä on Eksotea uhkaava alijäämä, joka on paisumassa talousarvioon kirjatusta 4 miljoonasta eurosta 12,6 miljoonaan euroon. Säästöjen jälkeen Eksote tähtää 10,4 miljoonan euron alijäämään.

