Joutsenolaisen Saara Pakarisen taidetta on esillä Kulttuuriyhdistys Antaresin näyttelyssä Sippolassa.

Pakarinen on yksi Taide—Väline -nimisen näyttelyn taiteilijoista. Nykytaiteen näyttelyssä on esillä teoksia, jotka koostuvat maalauksista, veistoksista, mediataiteesta, taidegrafiikasta ja valokuvista.

Näyttely on avoinna 29. heinäkuuta asti.