Urheiluseura Joutsenon Kataja lopettaa toimintansa

Urheiluseura Joutsenon Katajan (JoKa) tie on loppuun kuljettu. Kesäkuuhun päättyvän tilikauden jälkeen seuran toiminta ja hallinto ajetaan alas. Kyse on hallitusta alasajosta. Seura on velaton, ja omistuksessa olleet kiinteistöt on myyty.

Seuran lopettaminen on monen vuoden kypsyttelyn, ja kipuilunkin tulos. Pääsyynä on seuratoimijoiden vähäisyys. Työt ovat kasautuneet samoille aktiiveille. Pahimmillaan vuosikokouksessa on ollut kaksi osallistujaa.

— Uusi hallitus on saatu muodostettua viimeksi kolme vuotta sitten. Sen jälkeen edellinen hallitus on jatkanut aina uutta pestiä, sanoo Katajan viimeiseksi puheenjohtajaksi jäävä Niko Inkinen.

Perinteikkään ja menestyneen seuran alasajo on kova paikka, Kataja-aktiivit Inkinen, Eira Junnola ja Lauri Kontio myöntävät. Samalla he toteavat, että päätös on harkittu ja oikea.

— Mieli on haikea, mutta helpottunut, Inkinen summaa.

