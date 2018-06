Joutsenon Helmi kellui Airbnb:hen

Yö Rauhan satamassa kelluvassa huvilassa irtoaa yksityismajoitusta välittävässä Airbnb-verkkopalvelussa 221 eurolla.

Kelluva huvilan omistaa kiinteistöosakeyhtiö. Puolet Joutsenon Helmi Oy:n osakkeista, jotka oikeuttavat kahdesta asunnosta toisen hallintaan, omistaa yhtiönsä kautta Ilkka Seppälä. Hän on Joutsenon Helmen hallituksen varsinainen jäsen.

Seppälä sanoo, ettei tiedä huvilan vuokraamisesta Airbnb:ssä tai muutenkaan.

— Olen ulkoistanut oman puolikkaani hoidon yhtiölle, jonka nimi on SResorts Oy.

Seppälän käsityksen mukaan kelluva huvila on ollut lähinnä kesäisin veneilijöiden lyhytaikaisessa majoitus- ja saunakäytössä.

Odotukset olivat korkeammalla, kun huvila rakennettiin Rauhan loma-asuntomessujen oheiskohteeksi 2012. Pettymys oli Seppälän sanoin raskas, kun Rauhan satama ja huvilan tulevaisuus osana sitä ei kehittynytkään suunnitellusti.

Kaavamuutos, joka olisi mahdollistanut kelluvien loma-asuntojen lisäämisen vesialueelle, hyytyi sen omistavan osakaskunnan enemmistön vastustukseen. Huvilalle ”huolto- ja palvelukäyttöön” myönnetty tilapäinen, viisivuotinen rakennuslupa raukesi marraskuussa 2016, eikä Lappeenrannan silloinen tekninen lautakunta myöntänyt yhtiön hakemaa poikkeamislupaa helmikuussa 2017.

Lautakunnan päätös ei ole saanut lainvoimaa, sillä kiinteistöyhtiö valitti siitä hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on edelleen kesken.

