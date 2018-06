Venla Vesikko on jo Jukola-konkari, Venlojen viestiin hän starttaa Kullervon Venla-joukkueen ankkuriosuudelle

Venla Vesikko on Jukola-konkari 19 vuoden iästä huolimatta.Ensi viikonloppuna hän suuntaa Venlojen viestiin jo neljättä kertaa.

Jukola järjestetään tänä vuonna Lahdessa ja Hollolassa. Vesikko juoksee Joutsenon Kullervon Venla-joukkueen ankkuriosuuden. Venlojen ykkösjoukkue on sama kuin viime vuoden Joensuu-Jukolassa, muut suunnistajat ovat Karoliina Ahvonen, Lotta Mattinen ja Viivi Pellinen.

Hakusessa on mahdollisimman hyvä tulos. Viime vuonna poppoo suunnisti menestyksellisesti sijalle 377.

— Tavoite on parantaa sijoitusta tänä vuonna. Emme kuitenkaan ota paineita, vaan teemme vain oman suorituksen mahdollisimman hyvin.

Kullervolta Jukolaan lähteen kaikkiaan viisi joukkuetta. Miesten puolella Lahti-Hollolan maastoihin lähdetään kolmella joukkueella, Venlojen viestissä juoksee kaksi joukkuetta.

Korven Honka lähtee puolestaan hakemaan jatkoa viime vuoden erinomaiselle Jukola-menestykselle. Viime vuoden sijoitus Joensuu-Jukolassa oli 334. Vähintään sama sijoitus on kiikarissa tänäkin vuonna.