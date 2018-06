Risto Raikaslehto konsertoi sunnuntaina perheensä kanssa mummolansa maisemissa

Lapsena Risto Raikaslehto kävi mummolassa Joutsenon Paavontiellä. Mummola on jo menneisyyttä, mutta sunnuntaina 17. kesäkuuta hän konsertoi perheensä kanssa Joutsenon kirkossa.

Hänen vaimonsa Marita Raikaslehto laulaa ja tyttärensä Oona Turunen soittaa viulua. Hän itse soittaa urkuja ja huilua.

Raikaslehdot asuvat Kankaanpäässä ja työskentelevät seurakunnan kanttoreina. 12-vuotias tytär Oona on koululainen, joka ui kilpaa ja soittaa viulua.

Kesäkonsertissa kuullaan musiikkia Bachista Pucciniin ja Händelistä Hannikaiseen sekä aarioista kansanlauluihin ja Melartinista Sibeliukseen.

— Lapsen kanssa muusikkoperheessä tulee harjoiteltua ehkä enemmän kuin muutoin, lapsi kasvaa musiikin keskellä ja kokee sen luonnollisena osana elämää. Toki kärsivällisyyttäkin tarvitaan. Vanhempien kesken musisointi on sujunut saumattomasti jo opiskeluajoista lähtien, Raikaslehdot pohtivat.

1970-luvun puoliväliin asti Risto Raikaslehto kävi Joutsenon-mummolassaan.

— Muistan kesät ja mansikkakiisselit siellä, ja joulut suvun kesken. Jouluna kuunneltiin joulurauhanjulistus ja Taas kaikki kauniit muistot radiosta, taisi olla Sulo Saarits, joka esiintyi. Isovanhemmat ja täti lepäävät Joutsenon kirkkomaalla, ja siellä tulee nyt käytyä, vaikka matkaa nykyisestä asuinpaikasta on 400 kilometriä.

Urut soi -sarjan konsertti sunnuntaina 17.6. klo 18 Joutsenon kirkossa. Marita Raikaslehto, sopraano, Oona Turunen, viulu, Risto Raikaslehto, urut ja huilu.