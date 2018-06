Harjuksen kutusoraikot odottavat rahoitusta

Suokumaanjoen harjuskannan edesauttamiseksi suunnitellut kunnostustoimet odottavat rahoitusta.

Suokumaanjoessa elää runsas harjuskanta, jonka arvokkuutta lisää se, että se on todennäköisesti alkuperäistä Vuoksen kantaa.

Suokumaanjoelle on suunniteltu kunnostustoimia kalojen kudun edesauttamiseksi. Jokeen on tarkoitus tehdä kutusoraikkoja.

Kunnostuksia on määrä tehdä Luonnonvarakeskuksen vetämän RiverGo-hankkeen tiimoilta. Hanke, jossa on mukana myös Venäjän valtio, on kuitenkin jumahtanut Venäjän hallinnon pyörteisiin.

Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) hydrobiologi Markus Tapanisen mukaan työt voitaisiin käynnistää lähes välittömästi, kun rahoitus varmistuu.

Kanta on niin arvokas, että kunnostustyöt tehdään tarvittaessa kansallisella rahalla, mutta ensin täytyy odottaa Venäjän ratkaisu asiaan, Tapaninen toteaa.

Aiemmin aiheesta:

https://www.joutsenolehti.fi/2017/10/12/suokumaanjoelle-suunnitellaan-kutusoraikkoja-tavoitteena-on-turvata-harjuskannan-elinolot/