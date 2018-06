Postinkantajaksi alaikäisenä, eläkkeelle 55-vuotiaana palotarkastajana

Joutsenon viimeiseksi palotarkastajaksi itseään tituleeraava Esko Rouhiainen on ollut eläkkeellä jo neljännesvuosisadan. 55-vuotiaana eläköityneen miehen aika ei ole käynyt pitkäksi, siitä on pitänyt ennen muuta vapaa-ajanviettopaikka Partakoskella huolen. Sinne Rouhiainen suunnittelee karkaavansa myös 1. heinäkuuta, kun mittariin tulee pyöreät 80 vuotta.

Rouhiainen aloitti palomiesuransa Joutsenossa puolivakinaisena 1962. Leipä tuli alkuun postista.

— Sisareni oli postivirkailija, ja niin pääsin jo 14,5-vuotiaana postinkantajaksi, kun postista jäi useampi työntekijä eläkkeelle samanaikaisesti.

Rouhiainen opiskeli 60-luvulla työn ohessa valtion palokoulussa. Ura palotarkastajana urkeni 1977.

Rouhiaiselta ei juuri ymmärrystä heru nykykäytännölle, jossa omakotitalon omistajat on pantu tarkastamaan itse oman kotitalonsa paloturvallisuutta.

— Siinä on menty taaksepäin. Ei tavallinen ihminen voi käsittää asioita ja ottaa huomioon riskejä, joita toinen tarkastelee ammatikseen.

Lue Esko Rouhiaisen haastattelu kokonaisuudessaan 14.6. Joutseno-lehdestä

