Kirkkokuorossa viihdytään vuosikymmenestä toiseen

50 vuotta kirkkokuorossa on aikamoinen saavutus ja harvinaistakin. Joutsenon seurakunnan kuorosta löytyy sellainenkin aktiivi, keskustassa asuva Elvi Nihtinen. Hänet palkittiin toukokuun lopulla Suomen kirkkomusiikkiliiton ansiomerkillä.

Nihtinen on ollut Joutsenon seurakunnan kirkkokuoron riveissä kauemmin kuin kukaan muu saman kuoron jäsenistä.

Elvi Nihtinen heläyttää, ettei hänellä ole edelleenkään aikeita lopettaa kuoroharrastusta. Ei, vaikka seisomisesta on tullut viime aikoina rankkaa, kun lonkka on keljuillut.

Paitsi harjoituspaikka myös kanttorit, kirkkoherrat ja piispatkin ovat vaihtuneet sopraano Nihtisen kirkkokuorouran aikana — kirkkoherrat ja piispat neljästi.

— Kuoro on ollut minulle korkeakoulu, se on antanut hyvää oppia. On ollut monta kertaa tippakin silmässä.

Muut Suomen kirkkomusiikkiliiton ansiomerkkien saajat Joutsenossa ovat Heikki Rikkonen, Helinä Lahti-Kurppa ja Aarre Sinkkonen 40 vuodesta, Veikko Kajava, Kirsti Tujula, Seppo Valtonen ja Sanna Mattero 20 vuodesta ja Satu Palmgren ja Vera Partanen 2 vuodesta kirkkokuorossa.