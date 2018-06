Kultsu kohtaa tänään IPS:n Imatralla

Kultsu FC kohtaa tänään paikallisottelussa Imatralla Imatran Palloseura IPS:n.

Kultsu on Kaakon kolmosen sarjataulukossa viidentenä, pisteitä on koossa 12. IPS:n sijoitus on puolestaan 11, pisteitä on kuusi.

Viime viikolla Kultsu juoksi kotonaan FC Peltirummun yli numeroin 6—1. Peltirumpu nyhjäsi tiistaina tasapelin sarjan häntäpaikkaa pitävän Lappee JK:n kanssa, ja nousi tasapisteisiin Kultsun kanssa, mutta joutsenolaisilla on tällä hetkellä alla yksi peli vähemmän. Samassa 12 pisteessä lohkon keskivaiheilla killuu myös SaVu.

Illan ottelu pelataan Imatralla Aviasport Areenasssa 18.30.