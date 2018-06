JJ-Autofix kävi yrityskaupoilla

Joutsenossa toimiva autokorjaamo JJ-Autofix on ostanut yhdessä Autokatsastus Lappeenrannan kanssa AS-Huolto Oy:n koko osakekannan. Myyjänä kaupassa toimi Suni Oy, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Ostajayhtiöiden taustalla ovat Tomi Tavinen, Keijo Räisänen ja JJ-Autofixin Juha-Pekka Aitala. AS-Huolto Oy:n omistus siirtyy uusille omistajille 1. elokuuta.

AS-Huolto toimii kaikkien merkkien huoltokorjaamona Lappeenrannassa ja kuuluu Autoasi-ketjuun. Henkilökuntaa yhtiössä on kahdeksan.

Tomi Tavisen mukaan ostajien tavoitteena on kehittää ja kasvattaa huolto- ja korjaamoliiketoimintaa ja laajentua tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan myös muille paikkakunnille. Autokatsastusta ostajat harjoittavat tällä hetkellä viidellä toimipaikalla Lappeenrannassa, Imatralla ja Simpeleellä ja JJ-Autofix Bosch Car Service autokorjaamotoimintaa Joutsenossa.

AS-Huolto Oy ja JJ-Autofix Oy jatkavat toistaiseksi itsenäisinä yrityksinä.