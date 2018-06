Koukussa laulamiseen ja kilpailemiseen

Joutsenolainen Oiva Makkonen lauloi Tangoseniori-laulukilpailun semifinaalissa Ylihärmässä toissa perjantaina. Finaali järjestetään Seinäjoen tangomarkkinoilla 13. heinäkuuta.

Miten meni?

— Finaalipaikkaa ei irronnut. Jatkoon meni kuusi miestä 30 laulajan joukosta. Esiintymiskokemuksen lisäksi tuli tietoa kyseisen kisan tuomarityöskentelystä ja siitä, millaisia kappaleita kannattaa valita ensi vuonna.

Osallistut tänä vuonna myös muihin laulukilpailuihin. Kerro lisää.

— Ainakin kolme laulukisaa on vielä tänä vuonna. Seuraavaksi menen Laila ja Olavi -laulukilpailun semifinaaliin Karjalohjalle kesäkuun lopulla. Jos onnistun pääsemään jatkoon, niin finaali on lokakuussa.

— Elokuussa laulan Tango Maestro -laulukilpailun finaalissa. Kuusi tangoa on opeteltava ulkoa. Tässä iässä se ei ole helppoa. Finaaliin osallistuu neljä miestä ja neljä naista.

— Lokakuussa järjestetään valtakunnallinen Kultakurkku-karaokekilpailu Jämsässä. Osallistun kisaan jo kuudetta kertaa, ja nyt ovat kyllä odotukset korkealla.

Oletko koukussa laulamiseen vai kilpailemiseen?

— Kyllä tätä voi koukuksikin kutsua. Mieskuorolaulua olen harrastanut kymmenen vuotta: ensimmäiset kolme vuotta Äänekoskella Mieskuoro Metsoissa ja vuodesta 2011 Karjalan Laulu-Veikoissa Lappeenrannassa.

— Karaokelaulun harrastaminen on vienyt minut voimakkaasti mukaan karaokekilpailuihin. Jännitys ja kilpailuvietti ovat kiinnostavia, ja kyllähän sitä kehittyy laulajanakin, kun saa tuomareilta palautetta ja kuulee muiden kilpailijoiden esityksiä. Kehityksen myötä muutkin laulukilpailut ovat ottaneet jalansijaa elämässäni.

Tahditatko tulevana viikonloppuna juhannustansseja vai tanssitko itse?

— Olen harrastanut tanssia koko ikäni, joten kai sitä tanssimaan mennään — ehkä tangoakin.

Lue Oiva Makkosen nallipyssyhaastattelu kokonaisuudessaan 20.6. Joutseno-lehdestä