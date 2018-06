Tulossa olevan Palstakujan päiväkodin liikennejärjestelyt huolettavat lähialueen asukkaita

Palstakujalle Honkalahteen suunnitellun yksityisen päiväkodin vaatimaan kaavamuutokseen tuli kaksi mielipidettä lähialueen asukkailta. He suhtautuvat päiväkodin rakentamiseen myötämielisesti, mutta muistuttavat, että liikenne lisääntyy ja voi aiheuttaa läpiajoliikennettä vastoin liikennesääntöjä sekä tukkia Palstakujan, ellei päiväkodissa asioiville järjestetä tarpeeksi pysäköintipaikkoja.

Huolta aiheutti se, ryhtyvätkö päiväkotilasten vanhemmat ajamaan Palstakujan ja Rusthollinkadun väliä. Tällä hetkellä niiden välillä on satunnaista läpiajoliikennettä, vaikka reitti on kielletty moottoriajoneuvoilta. Kaupungin toivotaan liikennemerkein tai estein varmistavan, etteivät autoilijat käytä Lempiäisenraittia, joka on kevyen liikenteen väylä.

Betoniporsaat ovat estäneet läpiajon keväästä syksyyn melko hyvin, mutta niitä tulisi asukkaiden mukaan lisätä, koska autot koukkivat niiden ohi. Talvisin porsaat on poistettu aurauksen vuoksi.

Kaavoittaja huomauttaa, ettei Rusthollinkadun ja Palstakujan välinen kevyen liikenteen väylä kuulu asemakaavamuutosalueeseen, mutta jos siinä alkaa esiintyä luvatonta läpikulkua, sitä voi hillitä rakenteellisilla esteillä.

Päiväkodin huoltopiha on tehtävä Yläpappilantien puoleiseen tontin osaan.

Kaavamuutos koskee Palstakujan ja Rantatien välistä noin puolen hehtaarin suuruista rakentamatonta aluetta Kesolassa.

Tämänhetkinen kaava sallii rivitalot ja muut kytketyt asuinrakennukset, muutoksen jälkeen myös päiväkodin. Sitä varten on yhdistetty kaksi tonttia.

Muutos on käynnistetty yksityisen Hoivaneliö Oy:n aloitteesta, joka aikeissa on saada päiväkodin toiminta alkamaan Palstakujalla ensi vuoden alussa. Yhtiö on rekisteröity Turkuun.

Honkahden alueella on päivähoidon tarvetta. Päiväkoti palvelisi Kuutostien pohjoispuolella asuvia perheitä.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavamuutoksen ja esittää myös kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä ja asettamista julkisesti nähtäville 30 päiväksi. Kaavasta päättää kaupunginvaltuusto.