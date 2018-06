Yötön yö herätti muinaissuomalaisten mielikuvituksen ja taikauskon

Juhannus on yksi vanhimmista yhä vietettävistä juhlista. Juhlan juuret ovat ihmisen tavassa tarkkailla ympäröivää luontoa, eli havainnoida päivän pituuden vaihtelua. Juhlan alkuperäinen nimi kertoo, mistä on alun alkaen ollut kyse.

— Ruotsinkielinen nimi midsommar ja sen suomenkielinen asu mittumaari kertovat, että juhannusta on vietetty kesäpäivänseisauksen aikaan keskikesän juhlana. Sillä on kunnioitettu ylijumalaa Ukkoa, Suomen maatalousmuseo Saran näyttelyamanuenssi Iina Wahlström kertoo.

Juhannuksen yötön yö on ollut erikoista aikaa, jopa epätodellista. Ajan erityislaatuisuus on herättänyt mielikuvituksen ja innostanut pohtimaan olemassaoloa. Tästä seurauksena keskikesän juhlaan on liittynyt paljon uskomuksia ja taikoja.

— Uskomusperinne on ollut runsaampi kuin mitä nykypäivään on siirtynyt. Juhannukseen on kuulunut rikas, usein karjaan ja paimentamiseen liittyvä tapa- ja uskomusperinne.

Taas tulevana juhannuksena moni koristaa kotinsa tai asuntovaununsa juhannuskoivuilla. Koivujen käyttö on ikivanha perinne, mutta sekin on ollut aiemmin huomattavasti runsaampi. Talojen sisäänkin tuotiin erilaisia lehviä ja kukkia.

— Tuvan lattia saatettiin peittää koivun lehdillä. Keskikesällä luonto on elinvoimaisimmillaan. Tämän elämän voiman uskottiin säilyvän koristeluun käytetyissä oksissa ja lehdissä. Ne otettiin talteen, kuivattiin ja syötettiin karjalle paremman maidontuoton toivossa.

Nykypäivään säilyneitä uskomuksia ovat puolison etsimiseen liittyvät taiat. Muinoin puolisoa etsittiin moneen muuhunkin vuotuisjuhlaan liittyen. Rehevimmillään oleva luonto on kuitenkin johdattanut ajatukset pariutumiseen.

— Valoisa kesäyö on ollut omiaan lemmentaikojen tekemiseen. Taiat ovat olleet aina puolileikillisiä ja nuoruuden ilakointia, mutta naimisiin pääseminen on ollut aikanaan huomattavan tärkeä asia, Wahlström muistuttaa.

Juhannuksen juhlinta on ollut yleiseurooppalainen ilmiö. Tavat ovat olleet pääpiirteissään samoja, esimerkiksi kokkoja on poltettu ympäri mannerta.

Tosin paikkakuntakohtaisiakin eroja tavoissa löytyy. Naimaonnen takaavat taiat ovat tästä hyvä esimerkki. Jossain päin Suomea tulevan sulhon näkemisen unessa varmistivat seitsemän kukkaa tyynyn alla, toisaalla kolikko, toisaalla väärin päin käännetty sukka.

— Yksi kansoja erottava tekijä tapojen välillä on varuillaan olon puuttuminen Suomesta. Muualla on uskottu pahojen henkien liikkuvan keskikesän juhlan aikaan, Suomesta se ajatus on puuttunut.

Useana vuonna juhannusta on juhlittu niin kylmässä kelissä, että puhe keskikesän juhlasta on saattanut tuntua jopa koomiselta. Vaikka jo muinaissuomalaiset ovat ymmärtäneet käsillä olevan kesän taitteen, on ennen juhannusta vietetty niin kutsuttua pikkukesää ja vasta juhannuksen jälkeen isoa kesää.

Varsinaista kesää on ollut takana noin kuukauden päivät ja edessä kaksi.

— Myös sään on ajateltu taittuvan juhannuksesta päinvastaiseksi. Jos pikkukesä on ollut kylmä, on ison kesän ajateltu olevan lämmin, ja päinvastoin.

Kuten monet muutkin alkujaan pakanalliset juhlat, on kirkko ottanut myös juhannuksen omakseen. Juhannuksen kohdalla työ on tehty niin huolellisesti, että jopa juhlan nimi on muuttunut. Nimi juhannus on väännös Johanneksesta eli Johannes Kastajasta.

— Johanneksen on kerrottu syntyneen puoli vuotta ennen Jeesusta, siis juhannuksen tienoilla. Kirkossa käyminen juhannuksena on ollut aiemmin tärkeää.

Juhannus mielletään yhä agraarijuhlaksi. Jos mahdollista, sitä hakeudutaan viettämään mökille tai muuten lähelle luontoa.

Juhlaan liittyy myös yhdessäolo. Koristelun merkitys on vähenemässä. Kokot pitävät pintansa, vaikka nykykokko voikin olla kaupungin tai yhdistyksen tarjoama.

— Lännessä pystytetään yhä juhannussalkoja, ja sauna on edelleen tärkeä kaikille, Wahlström jatkaa.

Moni juhla on modernisoituessaan kehittynyt lähinnä hyväksi syyksi ryypiskelyyn. Juhannukselle näin ei ole varsinaisesti käynyt, sillä ryypiskely on ollut juhannuksena vanhastaan tapana.

— On juotu Ukon maljoja. Kirjallisuudesta näkee, että juhannuksena on pyritty saamaan tiukkaa viinaa oluen tilalle, Wahlström kertoo.