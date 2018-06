Öljyntorjunta-alus Joutsen teki pesänsä Likosenlahteen

Saimaan öljyntorjuntavalmius koheni kertaheitolla, kun Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai käyttöönsä uuden, erityisesti öljyntorjuntaan rakennetun aluksen.

Alus on kastettu Joutseneksi, ja kotisatamana toimii luonnollisesti Joutsenon Likosenlahti.

Sijoituspaikka on valittu tarkoituksella suurten selkien äärelle.

— Paikka on sijoitukseltaan optimaalinen. Kotilaituri sijaitsee keskellä toiminta-aluettamme, ja Likosenlahdesta on lyhyt matka joka suuntaan, sanoo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Ulf Westerstråhle.