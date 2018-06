Joutsenon Taidekesän avajaisjuhlassa tänään tiistaina puhuu tietokirjailija Leeni Peltonen

Kesäkuun alussa käynnistyneen ja elokuulle jatkuvan Joutsenon Taidekesän avajaisia juhlitaan Joutsenon opistolla tiistaina 26. kesäkuuta kello 19 alkaen. Ohjelmassa on musiikkia ja puhetta sekä lopuksi kahvitarjoilu.

Baritorni Jorma Elorinne ja pianisti Maija Teikari esittävät muun muassa Merikannon, Kuulan ja Melartinin lauluja. Opiston tervehdyksen juhlaan tuo rehtori Ulla Huhtilainen, ja Lappeenrannan kaupungin puolesta puhuu kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Jani Mäkelä.

Juhlapuheen pitää toimittaja ja tietokirjailija Leeni Peltonen. Hänen aiheena on uni ja kuinka siitä saa voimaa.

Opiston osoite on Pöyhiänniementie 2.