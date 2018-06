Luvaton kaatopaikka kaatuu luvattoman usein kiinteistönomistajan niskaan, suojautuminen vähintäänkin vaikeaa

Nojatuolissa on kasa kenkiä. Parhaat päivänsä nähnyt huonekalu puolestaan seisoo säiden armoilla mummonmökin laatalla; perustuksia lukuun ottamatta muita rakenteita Varastotien varressa sijainneesta ja vuosia sitten palaneesta talosta ei olekaan enää jäljellä.

Nojatuoli on ikävänsorttinen merkki kiinteistön uudelleen kalustuksesta. Ympäristötarkastaja Päivi Uski huokaa, kun kuulee, että alueelle on jälleen tuotu jätteitä.

— Kohde oli jo kertaalleen suljettu. Eli siellä on tehty loppusiivous ja viranomaisten toimesta myös lopputarkastus.

Talo oli asukkaansa kuoltua pitkään tyhjillään ja laitapuolen kulkijoiden käytössä, kunnes se paloi. Tämän jälkeen jätteiden tuonti kiinteistölle vain kiihtyi. Viimeisen virallisen asukkaan lapsenlapsi teetti lopulta siivouksen.

— Olen suositellut, että nykyinen omistaja aitaisi kiinteistön tien laidasta ja vaikeuttaisi näin kiinteistön sotkemista, Uski sanoo.

Varastotien kohde on esimerkki luvattoman kaatopaikan kaatumisesta kiinteistön omistajan niskaan. Jollei roskaajaa eli jätteiden tuojaa saada selville, siivoaminen jää maanomistajan vastuulle. Näin tapahtuu Uskin mukaan valitettavan usein ennen muuta rakentamattomilla alueilla.

