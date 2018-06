Ranskalaisfarssi hämmentää parisuhteita Aholan kesäteatterissa

Aholan kesäteatterinäytelmä on tänä vuonna ranskalaisen Marc Camolettin Älä pukeudu päivälliselle. Sitä on esitetty myös ammattiteattereissa.

Aholan nuorisoseuran tulkinnassa farssi tapahtuu nimeämättömällä suomalaisella paikkakunnalla, eikä siihen ohjaaja Anne Suomalaisen mukaan ole juurikaan jätetty jäljelle ranskalaisuutta.

— Ollaan Pertun ja Janeten huvilalla. Janette on lähdössä viikonlopuksi äitinsä luokse ja mies jäämässä kotiin bilettämään. Mutta Janette ei lähdekään, ohjaaja Anne Suomalainen paljastaa.

Suomalaisella on ohjattavanaan tuttu ja kokenut näyttelijäporukka. Ainoa uusi kasvo joukossa on äänimies Pekka Rautio. Suomalainen on itse toista kertaa ohjaajana.

Harjoitukset aloitettiin tammikuun lopulla tekstin lukemisella, ja vapun jälkeen siirryttiin ulos. Tekeminen on erilaista leveällä ulkonäyttämöllä kuin ahtaammissa sisätiloissa nuorisoseurantalolla.

Anne Suomalainen on ollut itse harrastajanäyttelijä vuodesta 1996.

— Ohjaaminenkin on ollut palkitsevaa, olen ollut niin pitkään mukana, että tunnen nämä ihmiset, Suomalainen kertoo.

Aholan nuorisoseuran kesäteatterin näytelmä Älä pukeudu päivälliselle, ensi-ilta torstaina 28. kesäkuuta kello 19 Aholan nuorisoseuran talolla, Aholantie 752.

Lue myös Aholassa näyttelevän Ville Lambergin haastattelu 28.6. ilmestyvästä Joutseno-lehdestä.