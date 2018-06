Menovinkkejä viikonloppuun

Joutsenon seudulla järjestetään kesä—heinäkuun taitteessa useita erilaisia tapahtumia. Tässä muutamia poimintoja:

Kuva- ja säveltaidetta. Pelkästään Joutsenon kirkossa on viikonloppuna kaksi konserttia. Suomen Mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton Miehet konsertoi kirkossa lauantaina 30. kesäkuuta kello 19. Sunnuntain Urut soi -konsertissa puolestaan kuullaan puolalaista Przemyslaw Kapitulaa kello 18.

Kuoromusiikkia on tarjolla myös Joutsenon opistolla. Mieskuorokurssien päätöskonsertti on auditoriossa sunnuntaina 1. heinäkuuta. Konsertti alkaa ennakkotiedoista poiketen jo kello 14. Opistolla voi samalla tutustua akvarellitaiteilija Konstantin Sterkhovin 20-vuotisjuhlanäyttelyyn. Se on pystytetty ruokasaliin ja sen aulaan. Taidekesästä tarkemmin opiston verkkosivuilla.

Viherpeukaloille ja sotahistoriasta innostuneille. Sadat yksityiset ja julkiset puutarhakohteet ympäri Suomea avautuvat yleisölle sunnuntaina 1. heinäkuuta kello 12—17 vietettävän Avoimet puutarhat -tapahtuman myötä. Yksi Lappeenrannan-kohteista on Punkkerikadulla sijaitsevan kerrostalon, Kaartintornin piha, jossa näkyy ennen muuta joutsenolaisille maaseutuasiamiesajoilta tutun Terttu Kivisen kädenjälki. Kaartintornin piha tarjoaa muutakin mielenkiintoista nähtävää. Kirjaimellisesti Salpalinjalle rakennetun talon etupihalla on näet pallokorsun kupu, joka omalta osaltaan kertoo alueen historiasta. Lisätietoa tapahtuman nettisivuilla.

Autoja ja autourheilua. Kartingin SM-sarja jatkuu uusitulla Kimi Circuitilla Lappeenrannassa. Rata sijaitsee Muukossa osoitteessa Kimintie 130. Kisaviikonlopun aikataulusta tarkemmin Lappeenrannan urheiluautoilijoiden kotisivulla.

Suur-Saimaan ympäriajo puolestaan tuo viikonlopun tieliikenteeseen runsaasti museoajoneuvoja. Lappeenranta—Mikkeli—Lappeenranta-kierros Saimaan ympäri ajetaan tänä vuonna vastapäivään, joten Joutsenon kohdalla menopelejä voi nähdä lauantaina 30. kesäkuuta kello 9.15 ja 13 välisenä aikana.

Kivistä kiinnostuneille. Ylämaan jalokivimessut avaa portin kivien — jalokivien, korujen, meteoriittien ja fossiilien — maailmaan perjantaina 29. kesäkuuta kello 12—18. Lauantaina ja sunnuntaina Ylämaan Jalokivikylä on avoinna messuyleisölle kello 10—18. Messualueen Jalokivimuseossa on jalokivien ja korujen maksuton tunnistamispiste. Museon luonnonkivilattia on samalla näyttely Suomesta ja muualta maailmalta saatavista sisustuskivistä. Lapset pääsevät etsimään jalokiviaarretta samalla menetelmällä kuin esimerkiksi Sri Lankassa seulotaan hiekasta safiireja. Lisätietoja Ylämaan jalokivimuseoyhdistyksen verkkosivuilla.

Teatteria Aholan kesässä. Ensi-iltansa eilen Aholan nuorisoseurantalon (Aholantie 752) pihapiirissä saaneen Älä pukeudu päivälliselle -kesäteatterinäytelmän esitykset jatkuvat viikonloppuna. Lauantaina 30. kesäkuuta esitys on kello 15, sunnuntaina kello 17. Näytelmästä lisää Joutseno-lehden artikkelissa.