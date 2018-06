Ahvenlammen asukkaat ovat hakkuutähteiden korjuun hitaudesta näreissään

Syksyllä 2017 Ahvenlammella suoritettujen hakkuiden jäljet näkyvät yhä paikoin rannoilla, lampea kiertävän ulkoilureitin varrella ja asuintonttien liepeillä. Kasoilla on siellä täällä risua ja oksaa; näkyypä seassa paksumpaakin rankaa.

Ahvenlammen pohjoisrannalla asuvien naapurusten Kerttu Ahokkaan ja Anne Kaurasen mitta on täysi.

— Isoja oksia on jätetty rantaveteenkin limettymään, Kauranen sanoo.

Ahokas peräänkuuluttaa kaupungilta parempaa valvontaa ja tiukempaa otetta urakoitsijoista.

— Tehdään työ, mutta ei hoideta sitä loppuun. Kyse on sentään kaupungin puhdasvetisimmästä virkistysalueesta. Hävettää ihan.

Kaupungin metsätalouspäällikkö Risto Laukas on viivästyksestä tietoinen. Hänen mukaansa kuitenkin vain murto-osa jälkitöistä on tekemättä.

Uusi urakoitsijan antama takaraja hakkuutähteiden korjuutöiden valmistumiselle on heinäkuun loppu. Latvusmassat korjataan Laukkaan mukaan koneellisesti ja ajetaan uimalan puoleiselle rannalle, jonne on varastoitu energiapuuta.

Yksi metsätuholaissa määritellyistä, puuvarastojen metsästä poistamista koskevista määräajoista umpeutuu huomenna. Se ei koske energiapuukasoja.

Aiheesta lisää 28.6. Joutseno-lehdessä

Aiemmat artikkelit: