Tiurun katolta avautuu mahtava Saimaa-maisema

Kävely Tiurun sairaalan kellarista portaita pitkin katolle on nopea, mutta paljonpuhuva.

Maalit ja rappaukset tippuvat katosta ja seinistä. Ilma on kostea ja tunkkainen. Alakerroksissa on pimeää, koska ikkunat on peitetty kutsumattomista vierailijoista kertovilla vanereilla.

Katolle päästyä tunkkaisuus unohtuu. Näkymät ovat sanalla sanoen komeita. Merenpinnasta laskien korkeus on 134 metriä.

Tuuli iskee voimalla puiden latvojen yläpuolella. Mullikoinselkä peittyy vaahtopäihin monen kilometrin leveydeltä. Hiekkapakan säähavaintoasema kertoo länsituulen nopeudeksi 12 metriä sekunnissa.

Kun rajaa katsekentästä puut pois, voi hetken tuntea olevansa valtavan laivan komentosillalla.

