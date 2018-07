Futishöntsää pelataan silkasta liikkumisen riemusta

Meno Joutsenon raviradan tekonurmella on maanantaisin melkoinen.

— Käsi!

Huuto ei pysäytä nahkakuulan potkijoita.

Lopulta maali, voitonhuuto ja tuuletus. Pallo takaisin keskelle ja uudelleen peliin.

Raviradalla on pelattu toukokuusta lähtien naisten harrastusjalkapalloa. Aloitteen tekijänä toimi Anni Salminen. Keväinen yhteydenotto Joutsenon Kullervon jalkapallojaostoon sai pallot pyörimään.

— Meille varattiin kenttävuoro ja saimme pallot ja muut tykötarpeet käyttöömme, Salminen kertoo.

Itse ajatusta ei kauaa kypsytelty. Idea tuli keväällä, ja viikoittainen naisjalkapallovuoro alkoi pyöriä toukokuun alusta. Pelaajia on ringissä parikymmentä, joista paikalle pääsee keskimäärin kymmenkunta pelaajaa. Määrällä saa hyvät pelit aikaiseksi.

Laura Savolainen on yksi futaajista ja tyytyväinen sellainen. Hän kehuu joukkion henkeä ja samanmielisyyttä. Liian tosissaan ei tarvitse ottaa ja hauskaa pitää olla.

— Tämä tuli kuin tilauksesta. Pelasin joskus pentuna, sitten nelisen vuotta harrasteporukka Joutsenon Elleissä, ennen kuin se kuivui kokoon.