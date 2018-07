Raviradalla pelataan keskiviikkoisin matalan kynnyksen juniorijalkapalloa

Joutsenon Kullervon jalkapallojaosto järjestää kesän ajan lapsille tavoitteista vapaata jalkapalloa.

— Tavoite on saada lapsia pelailemaan matalalla kynnyksellä ilman suoritustavoitteita, kertoo Kullervon jalkapallojaoston puheenjohtaja Timo Pitko.

Niin kutsutut pihapelit ovat suunnattuja lapsille, jotka eivät halua lähteä itse seuratoimintaan mukaan tai ovat sen jo lopettaneet. Tarkoituksena on pitää hauskaa ja pelailla joka viikko tunnin verran.

Ohjaajina toimivat Kultsujunnujen kesätyöntekijät, lisäksi mukana menossa on joka kerta yksi pelaaja Kultsu FC:n edustusjoukkueesta.

Pihapelejä pelataan raviradan tekonurmella keskiviikkoisin kello 17 alkaen. Pihapelit on suunnattu vuosina 2005—2011 syntyneille lapsille.