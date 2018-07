Taidekesä on Joutsenon monipuolisin taidetapahtuma kursseineen, konsertteineen ja luentoineen — aiotko sinä osallistua?

Joutsenon taidekesässä on tällä viikolla kurssitettu ikonimaalareita ja naiskuorolaisia.

Taidekesä jatkuu aina elokuulle asti, ja joillekin kursseille otetaan vielä mattimyöhäisiä. Vapaita kurssipaikkoja on muiden muassa populaarimusiikin kuorokurssilla, joka järjestetään Joutsenon opistolla ensi viikolla 9.—13. heinäkuuta, sekä seuraavan viikon luonnonvalokuvaus-, laululyriikka- ja vedic art -kursseilla. Myös elokuvakurssilla 14.—20. heinäkuuta on tilaa.

Taidekesässä on mahdollisuus paitsi kurssittaa itseään myös käydä kuuntelemassa ilmaisia konsertteja sekä studia generalia -luentoja. Tiistaina 10. heinäkuuta opistolla kertoo kirjailijan tiestään Kati Tervo.

Osallistutko Joutsenon taidekesään? Kyllä

En Näytä tulokset