Johanna Juslin vie vastaanottokeskuksen nuorille taiteen tekemisen iloa

Johanna Juslin on juuri saanut valmiiksi ohjaamansa kesäteatterinäytelmän #tuhkimo Tasihinin talon pihalle Lappeenrantaan. Esityksiä on 20. heinäkuuta saakka.

Näytelmän ohjaamista hänellä ei olekaan ollut vähään aikaan, erilaisten taideryhmien ohjaamista kyllä.

Osa Juslinin töistä on Joutsenossa. Hän ohjaa vastaanottokeskuksen nuorille teatteri-ilmaisua Konnunsuolla.

— Turvapaikanhakijan arki on olemista ja odottamista. Taiteen kautta he saavat muuta ajateltavaa, iloakin. Pari vuotta sitten sain apurahan projektiin, jossa oli mukana sekä paikallisia että vastaanottokeskuksen nuoria teatteri-ilmaisua kokeilemassa.

Turvapaikanhakijoissa on eri alojen ammattilaisia, epäilemättä myös teatterin tekijöitä ja muita taiteilijoita.

— Heidän kanssaan työskenteleminen avartaisi varmasti omaakin ajattelua, Juslin uskoo.

Hän ohjaa teatteri-ilmaisua turvapaikanhakijoille myös Imatran vastaanottokeskuksessa sekä lisäksi muistisairaille, koululaisille ja vanhuksille.

Juslinilla on pitkä kokemus myös taidekoulu Estradin opettajana. Hän rakastaa teatteria, mutta kun harrastuksesta tulee työ, suhde siihen muuttuu väkisinkin.

— Kehotan nuoria aina miettimään, haluavatko he tehdä teatterista työnsä. Sillä harrastuskin on tosi tärkeä olemassa, jottei työ hallitsisi elämää.

