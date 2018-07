Kolumni: Tuputtamalla ei tule kauppoja

Ostoskeskuksessa reippaan näköinen nuorukainen saalistaa minut katseellaan seuraavaksi uhrikseen. Kun hän astahtaa minua kohti ja aloittaa myyntipuheensa sähköyhtiöstä, puhelinliittymästä tai peltikattotarjouksesta, pudistan päätäni ja kävelen ohi.

Poika näyttää pettyneeltä, ja minusta tuntuu ikävältä.

Kännykkääni on soitettu tuntemattomasta numerosta. Kun soitan takaisin, automaatti ilmoittaa, että yritys X on yrittänyt tavoitella. Talletan numeron yhteystietoihini nimellä Älä vastaa tähänkään.

Puhelinluettelossani ovat jo Älä vastaa tähän, Äläpä vastaakaan, Ällös vastaos sekä variaatio, jota en voi toistaa tässä.

Kotini ulko-ovessa on kyltti, jossa lukee Ei mainoksia eikä ilmaisjakelua, sillä en halua kotiini mitään sellaista, mitä en ole itse sinne tilannut ja halunnut. Kiellolla ei tosin kuulemma ole nykyisin enää mitään virkaa, mutta yritän silti.

Posti kiertää tätä toivetta niputtamalla nelivärimainokset Postiset-kansion väliin, jolloin sen voi kai katsoa postiksi eikä ilmaisjakeluksi.

Harva meistä tykkää tuputtamisesta, ja siksi keinoja etenkin puhelinmyyjien torjumiseksi on kehitelty monia.

Joku myöntyy puhelinmyyjän tarjouksiin vain siksi, että pääsisi soittajasta eroon. Eräs mies sanoo kirjamyyjälle, ettei osaa lukea, ja toinen lupaa lehtimyyjälle tilata lehden heti, kun saunan sytykkeet uhkaavat loppua.

Yksi asettaa kännykän pöydälle ja antaa myyjän puhua seinille. Kolmas sanoo turhautuneena puheliripuliselle myyjälle, ettei pitäisi ruveta puhelinmyyjäksi, jos on kuulossa vikaa.

En ole vielä kuullut kenestäkään, joita Postin oranssinkeltaiset paperiläpyskät tai edes niiden sisältö kiinnostaisivat. Päinvastoin, olen monelta kuullut, että nivaska menee suoraan paperinkeräykseen.

Näinä aikoina, jolloin muovia ja kaikenlaista muutakin jätettä sekä pakkauksia pyritään vähentämään, nuo kansilehdet tuntuvat röyhkeiltä ja piittaamattomilta. Siksi ne tuskin myöskään parantavat mielikuvaa tuotteista, joita niiden välissä mainostetaan.

Kaikille näille henkilökohtaiselle reviirilleni tunkeutuville tuputtajille minulla on yksi viesti: sen, mitä tarvitsen, etsin käsiini itse.

Kirjoittaja on Joutseno-lehden päätoimittaja.