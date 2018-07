Koetroolauksen vastarinta nousee Haukilahdessa

Haukilahdessa viriää koetroolauksen vastainen rintama.

Asialla on ennen muita Ilkka Tiimo, joka aikoo esittää Haukilahden kalastuskunnalle koetroolauksen kieltämistä. Hän perustelee esitystään pitkälti samalla syyllä, jonka takia kalastuskunta ei ole antanut ammattikalastajillekaan lupaa troolata vesillään.

— Trooliin jää paljon pienempiä muikkuja kuin verkkoon, jolla ei nykyään tahdo saada muikkuja saaliiksi enää lainkaan.

60 vuoden kalastuskokemukseensa nojaavan Tiimon mielestä muikkuverkon silmästä läpi sujahtava muikku ei koskaan ehdi kasvaa täyteen mittaansa, kun se jo troolataan ylös Saimaasta.

Koetroolauksia Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimeksiannosta yrityksensä Karels Oy:n nimissä tekevä kalastusbiologi FT Aarno Karels myöntää todeksi sen, että muikku on liian pienikokoista jäädäkseen perinteiseen muikkuverkkoon.

Siitä hän on Tiimon kanssa täysin eri mieltä, mikä ilmiön aiheuttaa.

— Kanta on niin tiheä, että muikut eivät kasva sen suuremmiksi. Kun ravintoa on vähän, muikun kasvu tyrehtyy ja kanta kääpiöityy.

Jos troolaus kiellettäisiin vaikkapa vuodeksi kokonaan, muikkukanta ei Karelsin mukaan siitä paranisi, pikemminkin päinvastoin. Mitä suurempi muikkukanta on kappalemäärältään, sitä pienempiä yksittäiset muikut ovat.

— Muikku on laji, joka tykkää, että sitä kalastetaan.

