Leena Luostarisen taidetta voi käydä katsomassa Lappeenrannassa ja Savossa

Joutsenossa lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneen taidemaalari Leena Luostarisen (1949–2013) teoksia on esillä paraikaa kolmessa näyttelyssä: Lappeenrannassa, Lapinlahdella ja Heinävedellä.

Lappeenrannan taidemuseossa Luostarisen teoksia on Nais!-näyttelyssä, samoin kuin toisen Joutsenossa vaikuttaneen taidemaalarin Aino von Boehmin.

Taidemuseo Eemil Lapinlahdella, mistä taiteilijan isän suku on kotoisin, esittelee Luostarisen varhaista tuotantoa ja Heinäveden kulttuurikirkko kypsän kauden teoksia.

Leena Luostarinen asui Joutsenossa kolmivuotiaasta lähtien eli vuodesta 1952. Koti oli nykyisen Ierikankujan varrella.

— Oli jo varhain selvää, että Leenasta tulee taidemaalari. Viimeistään se selvisi, kun hän 15-vuotiaana voitti eurooppalaisille nuorille suunnatun kansainvälisen kuvataidekilpailun, kertoo taiteilijan sisar Laura Luostarinen.

Leena Luostarisen kypsän kauden tuotantoa Heinäveden kulttuurikirkossa (Kirkkotie 16, Heinävesi) 5.8. asti.

Nais! Omien kokoelmien naistaiteilijoiden teoksia, mukana myös Leena Luostarinen. Lappeenrannan taidemuseo (Linnoitus) 2.9. asti.

Nuori Leena Luostarinen, Taidemuseo Eemil (Suistamontie 3, Lapinlahti) 15.9. asti. Maalauksia, vesiväriteoksia ja grafiikkaa.