Arvio: Aholan parisuhdefarssi ei sorru tyylittömyyksiin

Aholan nuorisoseuran kesäteatterissa sukelletaan tänä kesänä, kesäteatteriperinnettä kunnioittaen, parisuhdekiemuroihin.

Ranskalaisen näytelmäkirjailijan Marc Camolettin komedia Älä pukeudu päivälliselle on Suomessakin useaan kertaan esitetty, mutta puolustaa paikkaansa kesäteatterin lavalla.

Juoni on farssia tyypillisimmillään. Pariskunta ystävineen. Mökkiviikonloppu, joka saa uusia ja yllättäviä piirteitä.

Väärinkäsityksiä väärinkäsitysten perään. Valheita. Niin valkoisia kuin mustan sävyihinkin kurottavia. Tuloja ja menoja näyttämöllä, ja kuten tapana on, lopulta pääpariskunta saa sen, mitä ansaitseekin.

Moraalin pohdinta farssin yhteydessä ei kuulu tapoihin, mutta päähenkilöiden soisi selvittävän, mitä tarkoittaa polyamoria. Elämää se voisi helpottaa, mutta samalla katoaisivat farssin rakennuspalikat.

Asiat ottavat väärän suunnan ensi hetkistä lähtien. Jo parinkymmenen minuutin jälkeen hahmot ovat kietoutuneet niin syvälle päällekkäisten ja lomittuneiden valheiden verkkoon, että katsojakin kiinnostuu, miten henkilöt niistä irti kuoriutuvat.

Juoni etenee pääasiassa dialogin varassa, ja teksti onkin oivaltavaa pikkutuhmine heittoineen ja hyvine oivalluksineen. Huumori on yllättävän hienovaraista, kesäteatterissa alati vaaniva överiksi pano vältetään pääasiallisesti.

Myöskään vesirajan alle, takuuvarma naurunirrotuskeino sinällään, ei sukelleta. On miellyttävä katsoa vaihteeksi kesäteatteria, missä paljas vilkkuva takamus loistaa poissaolollaan.

Roolitus on toimiva. Ville Lamberg on takuuvarma tapaus Perttuna, joka ystävänsä Roopen (Matti Tiainen) kanssa onnistuu koheltamaan itsensä syvälle suohon hämmästyttävänkin nopeasti.

Suvi-Sisko Tiaisen komiikassa on hienovaraisia piirteitä. Ne toimivat myös taivaan alla näytellyllä lavalla, jossa eleet ja ääni helposti ajavat nyanssien yli.

Kokonaisuutena näyttelijät tekevät tasavarmaa työtä, jossa yksikään näyttelijä ei kurotu toisten ylle. Ja tämä on kehu. Runsaasta tekstitykityksestä selviydytään kunnialla, vaikka ensi-illassa muutama repliikki hetken hukassa olikin. Ja tässä näkyy Aholan monivuotisen rutiinin myötä kehittynyt osaaminen. Kanssanäyttelijä autettiin välittömästi tekstiin kiinni, ja hups, kuoppa oli vältetty.

Opeteltavista vuorosanoista saa mittakaavaa, kun tietää esimerkiksi Lambergilla olevan noin 400 repliikkiä. Ja tämä kaikki farssin vauhdilla, siis nopeasti.

Aholassa on tehty viihdyttävä ja raikaskin farssitulkinta, joka ei sorru puskahassutteluun. Esitys puksuttaa tasaisen varmalla tyylillä maaliin saakka, vaikka loppuratkaisu olisi hieman lisää nyansseja kaivannutkin.

Näytelmä

Älä pukeudu päivälliselle

Käsikirjoitus Marc Camoletti, suomennos Mikko Viherjuuri.

Ohjaus Anne Suomalainen.

Ohjaajan assistentti/ kuiskaaja Marika Lamberg.

Rooleissa Ville Lamberg, Soili Kukkonen, Matti Tiainen, Suvi-Sisko Tiainen, Marjo Isotalo, Jouko Nikamaa.

Musiikki ja äänentoisto Pekka Ranta, Ville Suhonen ja Anne Suomalainen.

Lavastus Ville Lamberg ja työryhmä.

Puvustus Sirpa Hytönen ja työryhmä.

Rekvisiitta työryhmän.

Aholan nuorisoseurantalo (Aholantie 752): ti 10.7. klo 19, ke 11.7. klo 19, to 12.7. klo 19, su 15.7. klo 17.