Black Devils esiintyy elokuussa moottoripyörätapahtumassa Pietarissa

Black Devils -yhtye lähtee elokuun alussa esiintymään Pietariin. Esiintyminen on Harley Days 2018 -tapahtumassa.

Tapahtuma on Euroopan kolmanneksi suurin moottoripyörätapahtuma, ja kävijöitä on noin 100 000 henkeä.

Black Devils esiintyy tapahtumassa 4. elokuuta, ja yhtye on ainoa suomalainen bändi tapahtumassa.

— Keikka on kello 17, jolloin on arvioitu tapahtumassa olevan maksimaalinen määrä ihmisiä. Eli käytännössä sama kuin olisi keikalla Ruisrockissa. Hurjalla innolla lähdemme viemään Hurriganesin ilosanomaa venäläisille, Juha-Pekka Kakkola yhtyeestä sanoo.