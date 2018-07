Avan ja Bean ryhmä täynnä, 7—8-vuotiaita otetaan vielä uimakouluun

Ahvenlammella alkoi maanantaina rantauimakoulu.

Kahdeksasta opetuskerrasta ovat jäljellä vielä neljä ensi viikon maanantaista torstaihin pidettävää tuntia.

Alkeisuimakoulun jälkimmäisessä, 7—8-vuotiaiden ryhmässä on tilaa mattimyöhäisille.

— Opettajia on kaksi, joten opetusta on mahdollista eriyttää, jos toisella viikolla tulee uusia lapsia mukaan, kertoo Mari Helén Lappeenrannan Uimareista.

Nuorempien lasten ryhmä sitä vastoin on täynnä. Yhdet sen oppilaista ovat lammen lähellä asuvat ja siellä usein uimassa käyvät viisivuotiaat kaksostytöt Ava ja Bea Lampinen.

Lisätietoa uimakoulusta ja ilmoittautumisesta Lappeenrannan Uimareiden nettisivuilla.