Voimajohtojen loppusuora häämöttää

Vuoksi—Karsturanta-voimajohtohanke etenee aikataulussaan.

— Tällä hetkellä vedetään johtimia, ja pylväät ovat pitkälti pystyssä. Myöhemmin kesällä nostetaan vielä viisi pylvästä, kertoo projektipäällikkö Markku Tuomela Eltel Networksilta.

Edessä on myös Kuutostien ja Karjalan radan ylitys elokuun puolenvälin paikkeilla. Tarkempi ajankohta riippuu rataliikenteestä ja -töistä.

— Pyrimme tekemään työmme ajankohtana, jolloin radalla ja Kuutostiellä on mahdollisimman vähän liikennettä.

Tieliikenteelle vanhan voimajohdon purkaminen ja uuden vetäminen tietää nopeusrajoituksen pudottamista sadasta kilometristä 50 kilometriin tunnissa arviolta viikon ajaksi. Luvassa on myös lyhyitä, minuutin tai kahden pysäytyksiä.

Natriumkloraatin tuotannon kasvu Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon tehtaalla vaatii sähkön siirtoyhteyksien parantamista.

Kemiran rakennuttama noin kahdeksan kilometrin pituinen Vuoksi—Karsturanta-voimajohto valmistunee kokonaisuudessaan syyskuussa.

Sen lisäksi alueella on tekeillä kaksi muutakin voimajohtoa: Joutsenoa halkova 24 kilometrin mittainen Lempiälä—Vuoksi ja Imatralle suuntautuva, lähes valmis Vuoksi—Onnela.

Lempiälä—Vuoksi-voimajohdon on määrä valmistua ensi kesänä. Joutsenon Kotakorvessa sijaitseva uusi Vuoksen sähköasema otetaan kokonaisuudessaan käyttöön parin viikon sisällä.

— Tämä ei aiheuta keskeytyksiä sähkönjakeluun, kertoo projektipäällikkö Ritva Laine kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:stä.

Aiempi artikkeli: