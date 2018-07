Pääkirjoitus: Ajoselfie on riski

Ihminen on ihminen ja erehtyväinen auton ratissakin. Onnettomuuksilta tuskin voidaan välttyä, vaikka kaikki ajaisivat terveinä, virkeinä, tarkkaavaisina ja selvin päin ja sen lisäksi noudattaisivat liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia ja autokin olisi kaikin puolin kunnossa.

Jokaisen ajajan pitäisi ymmärtää, ettei autoa kuljettaessa voi tehdä mitään muuta kuin ajaa, mutta todellisuus on toisenlainen.

Vakuutusyhtiön vastikään teettämässä tutkimuksessa selvisi, että nuoret käyttävät viestisovelluksia ja sosiaalista mediaa myös autoillessaan. Ajaessa otetaan myös valokuvia ja etsitään karttapalvelusta osoitteita.

Kaikki tämä moninkertaistaa onnettomuusriskin. Se ei ole uhkapeliä vain omalla vaan myös toisten hengellä ja terveydellä.

Tavoissa on parantamista iäkkäämmilläkin kuskeilla. Hands free -laite on ollut pakollinen jo vuosikaudet, jos soittaa puhelun ajon aikana. Silti yhä puolet kaikista suomalaisautoilijoista puhuu puhelimessa ilman sitä, vaikka on ratissa.

Aloittelevan autoilijan kannattaa kitkeä vaaralliset tottumukset pois heti alkuunsa. Siinä vaiheessa kun ei ole edes ajorutiinia auttamassa.