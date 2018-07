Mansikan pääsatokausi jäi poikkeuksellisen lyhyeksi

Kuorttisen mansikkatilan puhelin soi lähes tauotta — ja turhaan. Maatalousyrittäjä Ari Kuorttisella ei ole mitä myydä mansikoita laatikoittain halajaville. Litramyyntiin marjoja vielä riittää Karjalaisenkylästä.

Toistaiseksi myyntipisteitä on kaksi: Joutsenon ja Vuoksenniskan S-markettien edessä. Mansikoiden itsepoiminta sitä vastoin on tältä kaudelta päättynyt, ja myös myynti suoraan tilalta on lopetettu.

— Uutta mansikkaa kypsyy enää vähän, Kuorttinen kertoo.

Joutsenolaisen mansikan pääsatokausi jäi tänä vuonna poikkeuksellisen lyhyeksi.

— Tilamyyntiä oli vain pari viikkoa, kun taas viime vuonna myytiin toista kuukautta, Kuorttinen vertaa.

Aiheesta lisää 19.7. Joutseno-lehdessä.