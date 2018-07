Joutsenpurjehdus tekee Saimaasta kilparadan, lähdöt Likosenlahdesta

Purjeet paukkuvat ensi viikonloppuna Saimaalla kilpaa. Joutsenpurjehduksen osanottajat lähtevät matkaan lauantaina kilpailukeskuksesta Likosenlahden venesatamasta, ja Saimaa-regatta sunnuntaina.

Lauantain kilpailureitti paljastuu vasta aamulla.

Mahdollisia reittejä on useita. Pisimmissä purjehditaan Suur-Saimaalle, lyhimmissä pysytellään lähinnä Joutsenon vesillä.

— Jos on suotuisat kelit, voidaan valita pitkä rata. Jos ei tuule ollenkaan, kisasta ei saata tulla mitään, kertoo Lauri Arminen Joutsenon veneseurasta.

Joutsenossa yleisö näkee kilpapurjehtijat, olipa niiden reitti mikä hyvänsä. Kilpailua voi seurata venesatamassa tai vaikka omassa veneessä.

Osanottajat tulevat ympäri Saimaata. Vuosittain järjestettävään Joutsenpurjehdukseen osallistui viime kesänä kahdeksan venettä. Arminen pitää sitä melko vähäisenä määränä.

Kilpailu työllistää kuitenkin Joutsenon veneseuran väkeä.

— Itse olen laiturin päässä lähettämässä veneet matkaan ja katsomassa maaliintulon.

Saimaa-regatta on ratakilpailu.

Joutsenpurjehdus lauantaina 21.7., Saimaa-regatta sunnuntaina 22.7., lähdöt venesatamasta Likosenlahdesta.