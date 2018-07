Elävä perinne saa muuttua, niin myös karjalanpiirakat

Poro, kantarelli ja lohi. Nämä Suomi-maut ovat olleet Reetta Tuuhan ideoimien rimpsu-piirakoiden suosituimmat päälliset.

Jänhiälässä syntynyt ja nyt Imatralla asuva Tuuha on saanut piirakanpaistogeenin verenperintönä Joutsenosta.

Sekä hänen äitinsä että mummonsa ovat aina paistaneet karjalanpiirakoita, ja siskojen kanssa hän on käynyt poimimassa metsän antimia talteen.

Sama meno jatkuu: äiti Helena Tuuha auttaa tytärtään Rimpsu-Reetta-yrityksessä muun muassa piirakanpaistajana.

Yrittäjä itse hakee luonnosta villiyrttejä, marjoja ja sieniä, joista loihditaan päällisiä rimpsuille.

— Rimpsu-sana tarkoittaa rypytettyä hameenhelmaa. Se tuntui sopivan mainiosti nimeksi myös luomalleni tuotteelle, Tuuha kertoo.

Rimpsu on karjalanpiirakka, johon on tuunattu uudenlaisia päällisiä. Mainittujen Suomi-makujen lisäksi Tuuha on kehitellyt omalla reseptillä tehtyä villiyrttipestoa, ja sen kanssa pepperonia tai tomaattia ja mozzarellaa.

Peston ainesosista Tuuha paljastaa vuohenputken, nokkosen ja basilikan, mutta yhden ainesosan hän jättää salaisuudeksi.

Rimpsujen kuoressa on vain täysjyväruisjauhoja, ja ne tarjoillaan lämpiminä.

Rimpsukoju avautui Imatran Inkerinaukiolla kesäkuun alussa.

Joutsenolainen Kaija Mälly on leiponut karjalanpiirakoita aikoinaan maatalon emäntänä ja leipoo yhä säännöllisesti nykyisessäkin kodissaan kirkonkylällä.

Piirakanpaisto-oppinsa hän sai aikoinaan Tapiolan emäntäkoulussa.

Reetta Tuuhan idea muokata karjalanpiirakoita uudeksi herkuksi kuulostaa kokeneesta piirakan paistajasta hyvältä.

— Hienoa, että joku uskaltaa uudistaa perinteistä piirakkaa, Mälly kehuu.

Kun Mälly asui maatalon emäntänä Kuurmanpohjassa, hänellä oli paistokaverina naapurin emäntä.

Kananmuna antaa täytteelle kauniin pinnan. Paistamisen jälkeen Mälly kastaa koko piirakan vesi-voiseoksessa. Kuoritaikinassa on ruisjauhojen lisäksi vehnäjauhoa sitkon vuoksi, sekä vähän voita ja nokare hiivaa rapeutta tuomassa.

— Päälle levitetään munavoita. Parhaimmillaan piirakka on juuri paistettuna ja lämpimänä, eikä se välttämättä kaipaa mitään levitettä — korkeintaan voita, Mälly tunnelmoi.