Arvon mekin ansaitsemme

Kirurgi on ja on ollut jo pitkään arvostetuin ammatti suomalaisten keskuudessa. Tai ainakin niiden satunnaisotannalla valitun 2 000 mannersuomalaisen, joiden mielipidettä kysyttiin Kantar TNS:n Gallup Forum -vastaajapaneelissa Suomen Kuvalehden (SK) toimeksiannosta viimeksi kuluvan vuoden toukokuussa.

Kärjessä on myös muita hoitoalan ammatteja. Itse asiassa kymmenen kärkeen mahtuu vain yksi muun alan ammatti, ammatillinen opettaja (9. sija).

Arvostus on eri asia kuin fanitus saati glamour. Tohdin väittää, että maanviljelijä (56.) ja insinööri (75.) eivät saa osakseen ainakaan yhtä näkyviä suosionosoituksia kuin kirjailija (129.), elokuvaohjaaja (170.) ja näyttelijä (199.).

Arvostus ei myöskään käy käsi kädessä palkkauksen kanssa. 13:nneksi arvostetuimman ammatin, palomiehen kokonaiskeskiansio oli Taloussanomien (TS) ja Ilta-Sanomien (IS) 2009 tekemässä selvityksessä 2 770 euroa, kaupunginjohtajan (131.) 8 460 euroa kuussa. Vasta 351. sijalta löytyvän kansanedustajan palkkio on 1.5.2018 lukien vähintään 6 510 euroa kuukaudessa.

TS:n ja IS:n tuhannen ammatin palkkaselvityksessä toiseksi pienintä palkkaa (1 631 euroa kuussa) nauttiva siivooja puolestaan on ammattina 147:nneksi arvostetuin.

Olen hiljattain miettinyt paitsi oman ammattini (278.) myös koko journalismin arvostusta sen jälkeen, kun työnantajani sisaryhtiö muutti osan verkkosisällöstään maksulliseksi.

Facebookissa muutama lukija kävi maksumuurin kimppuun laittomin asein kopioimalla kokonaisia artikkeleita omalle seinälleen ja jakamalla postauksensa julkisesti. Uutinen siis kiinnosti, ja hyvä niin, mutta siitä ei haluttu maksaa.

Ehkäpä piratismi ja ammatillinen arvostus korreloivat keskenään: säveltäjien (172.) ja muusikoiden (272.) työn tuloksia kun on häpeilemättä varastettu jo kauan.

Kohtalaisen selvänä sitä vastoin pidetään, että kokin (77.) valmistamasta tai kauppiaan (88.) myymästä ruoasta on maksettava, vaikka ilman kuolisi nälkään. Myös apteekkarille (39.) maksetaan kenties elintärkeästä lääkkeestä.

Tietokin on tärkeää. Toimittajan ammattitaidon ja oikean tiedon merkitys vain kasvaa, sitä mukaa kuin virheellisen tiedon ja jopa tahallisten valeuutisten määrä lisääntyy.

Tiedon välittäminen ei ole ilmaista; Ylenkin tarjonnasta maksamme verotuksessamme. Verovaroin ylläpidetään myös kirjastoa, joka lehtilukusaleineen tarjoaa väylän tiedon lähteille heillekin, joilla ei ole varaa tilata omaa lehteä kotiin.

Lehtitoimittajan arvostus on sentään noussut kuusi pykälää vuodesta 2010, jolloin SK edellisen kerran selvitti ammattien arvostusta. TV-toimittaja on samassa ajassa pudonnut arvoasteikolla peräti 26 pykälää sijalle 279 lehdessä työskentelevän kollegansa taakse. Pakko tarkistaa, milloin Arvi Lind ja Eva Polttila jäivät eläkkeelle. Lind vuoden 2003 lopussa ja Polttila 2009.

Tiina Mansikka

Kirjoittaja työskentelee toimittajana Paikallislehti Joutsenossa, jonka kustantaja ESV-Paikallismediat kuuluu samaan Länsi-Savo-konserniin muiden muassa Etelä-Saimaata ja Uutisvuoksea julkaisevan Kaakon Viestinnän kanssa.