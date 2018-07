Aurinko on paahtanut joutsenolaisia jo kaksi viikkoa. Tätä kirjoittaessa ilman lämpötila on 27 astetta. Öistäkin on tullut trooppisia.

Päivälämpötilat myös pysyttelevät meteorologien mukaan korkeissa lukemissa. Ainakin perjantaihin 10. elokuuta saakka päivälämpötilat ovat Joutsenossa joka päivä vähintään 26 astetta, eikä taivaalla juuri näy ennusteiden mukaan edes pilviä.

Kerro, kuinka sinä pysyt helteissä viileänä.

Miten vilvoittelet kesähelteellä? Uin

Pysyn varjossa

Pysyttelen sisätiloissa

Muulla tavoin (kerro kommentissa, miten) Näytä tulokset