Hiljaiselo Tapiolassa jatkuu

Yksityisalue, läpikulku kielletty, kertoo kyltti Rantatieltä Tapiolan entiselle emäntäkoululle kääntyvän pihatien laidassa. Toinen vastaava kieltotaulu uhkaa peittyä heiniin Vanhalalle Arposenniementieltä johtavan polun varressa.

Käynti nykyiseen Embria Villageen on ollut ilman ukaasejakin vähäistä, sillä kiinteistön jätevesijärjestelmä on yhä kunnostamatta, eikä rakennusvalvonta ole antanut lupaa ottaa päärakennusta käyttöön.

Sekä jätevesijärjestelmän kunnostus että siihen kytkeytyvä päärakennuksen käyttöönotto ovat omistajayhtiön hallituksen puheenjohtajan Yulia Yumatovan mukaan työlistan kärjessä.

Tapiolan omistaa nykyään Oy Embria Village Ab, johon kaksi entistä Embrian yhtiötä sulautuivat tammikuussa. Muutoin Yumatovalla on vain vähän uutta kerrottavaa Tapiolasta ja Embriasta.

Aiheesta lisää 26.7. Joutseno-lehdessä

Aiemmat artikkelit: