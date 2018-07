Ravustus alkoi lupaavasti

Ravustus käynnistyi viikko sitten lauantaina. Seuraavana sunnuntaina, kun Jari Suikkanen kävi kokemassa yön yli pyytäneet merrat ensi kertaa, vastassa oli viime vuoteen verraten hyvä saalis.

Siinä missä viime vuonna vedet olivat vielä varsin viileitä kauden alkaessa ja rapujen kuorenvaihto kesken, tämänkesäinen vedenlämpö on korkeudessaan suosinut äyriäisen kehittymistä.

Suikkanen pyytää rapuja Karstunrannan—Kesolan osakaskunnan vesillä Saimaalla. Hän on itse osakaskunnan jäsen, mutta kaikki Suur-Saimaan kalastusalueella toimivat osakaskunnat, joilla on vesialuetta Joutsenossa, myyvät ravustuslupia myös ei-osakkaille.

