Saaressa aika kulkee eri tavalla kuin maissa

Nukketeatteritaiteilija Perrine Ferrafiat kiertää Joutavan ruuhen teatteriryhmässä paraikaa Saimaalla. Ruuhi pysähtelee satamiin ja saariin ja esittää veneen kajuutassa pienelle yleisölle kerrallaan nukketeatterinäytelmän Kautta rantain.

Onko veneessä ollut hiki näillä helteillä?

— Meillä oli Lintusalossa sekä teatteri että sauna! Mutta olemme oppineet, miten pitää toimia: tuulettaa vene esitysten väleissä. Esityksiä on kolme, ja yksi kestää vain viisi minuuttia, kyllä 80-asteiseen saunaan tottuneet suomalaiset kestävät sen, Ferrafiat kertoo.

Mitä varustusta tai varautumista suosittelet yleisölle?

— Koska kesä on niin kaunis, mene uimaan ennen esitystä.

Millaista yleisöä teillä on ollut?

— Kaikenikäisiä, ja se on parasta. On ollut metallimusiikkifaneja, lomailijoita, muusikoita, pankinjohtajakin.

Kuinka teatteri voi mahtua veneeseen?

— Pienellä näyttämöllä voi tehdä yksityiskohtia, jollaisia ei isossa salissa pysty tekemään. Käytämme venettä monipuolisesti, niin sisäpuolta kuin esimerkiksi ikkunoitakin.

Millaisesta ajatuksesta tämä esitys on lähtöisin?

— Tämä oli oma haaveeni. Kun kolme vuotta sitten astuin sisään tähän veneeseen, tunne oli ihmeellinen. Viime vuonna aloitimme valmistella tätä. Tyvenestä kerran -kiertueella haastattelimme saarelaisia matkan varrella, ja talvella työstin tarinoita ja tein lisähaastatteluita.

— Niiden pohjalta käsikirjoitin kolme tarinaa. Lintusalon tarina on Koira, joka katosi ilmaan. Kalajuttu on Vitsain kylästä, ja Lampaiden laulu Jänkäsalosta. Sitten tein visuaalisen suunnittelun ja ohjasin, ja sen jälkeen, kun runko oli rakennettu, rakensimme ja toteutimme sen koko työryhmän kanssa yhdessä.

— Usein ihmiset sanovat, ettei minulla ole mitään kiinnostavaa kerrottavaa. Mutta kun juodaan paljon kahvia ja syödään paljon piirakkaa, tarinaa tulee. Arkipäivä on arvokasta.

Tuliko sinulle sellainen käsitys, että elämä saaressa ja mantereella poikkeaisivat toisistaan?

— Aikakäsitys on saaressa erilainen. Siellä tunti on pienin aikamääre. Asiat tapahtuvat, ja mennään sen mukaan. Ja sää määrittelee, kuinka päivä menee.

Kuvaa Saimaata kolmella sanalla.

— Vapauttava, avara, vilkas.

Joutava ruuhi esiintyy Joutsenossa, Satamosaaren retkisatamassa tiistaina 31.7. klo 10—18 ja Lappeenrannan satamassa 18.8., Kalajuttu klo 10—12, Koira, joka katosi ilmaan klo 13—15.