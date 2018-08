Uuden S-marketin rakennustyöt alkavat vielä tässä kuussa

Joutsenon uuden S-marketin rakennustyöt alkavat elokuussa, Etelä-Karjalan Osuuskauppa (Eekoo) tiedottaa. Uusi myymälä avautuu kesäkuussa 2019.

Toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen kertoo, että suunnitelmat etenevät aikataulussaan.

— Työt alkavat vaiheittain, ihan ensimmäiseksi eivät kaikki kuopat ole kaivettuna, hän sanoo.

Tarkkaa päivämäärää uuden marketin avaamiselle ei vielä ole.

— Tavoitteena on, ettei kaupankäynnissä tule taukoa. Vanhaa marketia ei suljeta ennen kuin uusi on avattu, Sillanpää-Jaatinen sanoo.

Hän muistuttaa, että Eekoolla on hyvä kokemuksia muuttamisesta Imatralta. Siellä Prisma siirrettiin vanhasta uuteen, ja kaupankäynti oli siellä vain pienellä tauolla.

Uusi S-market rakennetaan Joutsenossa nykyisen S-marketin ja Saimaantien välissä olevalle tyhjälle tontille.